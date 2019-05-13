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استطلاع:الايطاليون يؤيدون الموت الرحيم
    أنسامد - 13 مايو /ايار - أعرب 56% من الإيطاليين عن تأييدهم التام لتبني قانون تقنين الموت الرحيم، بينما أيد 37% تنظيم الوصول إلى بعض الظروف البدنية والصحية.

    جاء ذلك في دراسة شملت عينة من 1000 شخص من جميع الفئات العمرية.

    وأُجري الاستطلاع لحساب جمعية Luca Coscioni.

    وكشف استطلاع آخر أن 48% قالوا إنهم لم يتلقوا أي أخبار عن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية في أكتوبر الماضي، والذي أشار إلى عدم وجود حماية كافية في الإطار التنظيمي الذي يتعلق بنهاية الحياة، حيث أعطت للبرلمان فرصة حتى 24 سبتمبر 2019 لاقرار قانون الموت الرحيم.

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