دراسة:اخطار كريمات الوقاية من الشمس

انسامد - 9 مايو - ايار - اثبتت الابحاث ان المواد الكيميائية المستخدمة في الكريمات الواقية من الشمس لا تبقي علي سطح الجلد ولكنها تمتص الي داخل مجري الدم و الجسم في اقل من 24 ساعة بعد استخدامها .



و لم تستطع الدراسة التي قامت بها ادارة الغذاء و الدواء الامريكية التأكد من ضرر المواد المستخدمة في صناعة هذه المستحضرات التي قاموا باختبارها علي 24 متطوع استخدموا لوسيون و سبراي واقي من الشمس علي 75 في المائة من الجسم.



توصلت الدراسة الي ان الاثار الجانبية لمكونات مستحضرات الوقاية من الشمس تزيد 40 مرة عن النسب المسموح بها وهذه المواد هي افوبنزون - اوكسي بنزون - ايكامسول - اوكتوكريلين و كلها تحتاج لدراسة امان المنتج.



و قد طلبت ادارة الغذاء و الدواء دراسة اكثر استفاضة علي هذه المواد لتحديد درجة الامان الخاصة بها و فاعليتها .



وتقول الدراسة ان تركيز هذه المواد في الدم يستمر مع تكرار الاستخدام و هذا يحتاج الي 24 ساعة حتي يتمكن الجسم من طردها .



