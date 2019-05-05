يوم العناية باليدين..رعاية امنة للجميع

انسامد - 5 مايو - ايار - يتاثر مريض من كل 10 مرضى في جميع أنحاء العالم بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. يكفي أن نقول إن ما يصل إلى 70 ٪ من الحقن في بعض البلدان تتم بطريقة غير سليمة وغير آمنة مثل اعادة استخدام الإبرة والمحاقن.



لهذا السبب فإن شعار يوم للعناية باليدين ، الذي يتم الاحتفال به في الخامس من مايو تحت رعاية منظمة الصحة العالمية هو "رعاية آمنة للجميع ". الهدف من المبادرة ، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وبدعم من المعهد العالي للصحةهو توفير هو ظروف صحية أفضل ومنع العدوى ومكافحتها.



في إيطاليا ، وفقًا للاحصائيات ، أصيب حوالي 8٪ من المرضى بالعدوى المتعلقة بالرعاية ، أكثر من نصف مليون مريض يصابون بالتهابات من المستشفيات في السنة..و الأكثر شيوعا هي تلك التي تصيب الجهاز التنفسي ، تليها جراثيم الدم ، والتهابات المسالك البولية ، والجروج عامة ، وغالبًا ما تكون متعددة المقاومة للمضادات الحيوية. قدرت دراسة أجراها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض أن العدوى المرتبطة بالرعاية مسؤولة عن الوفيات أكثر من تلك التي تسببها جميع الأمراض المعدية الأخرى التي يتم رصدها في أوروبا ، حتى لو كان نصفها على الأقل ممكن الوقاية من خلال تطبيق الإجراءات البسيطة مثل نظافة اليدين ، جنبًا إلى جنب مع النظافة البيئية والاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية .



هناك خمس حالات يجب أن تكون فيها الأيدي نظيفة ، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية: قبل لمس المريض ، وقبل إجراء عمليات التعقيم ، وبعد التعرض لسوائل الجسم ، وبعد لمس المريض وبعد لمس الاشياء المحيطة ب