تحذير من حساسيةالبقول مع موسم الاعياد

انسامد - 2 مايو - ايار - مع بداية فصل الصيف واجازات الاول من مايو يرجع الاستهلاك التقليدي للفاصوليا الخضراء و هو الطبق الرئيسي الذي يعده الايطاليون لتناوله في نزهاتهم خارج المدينة ولكن هنا يجب تذكر الحساسية من البقوليات التي تعرض حياة الاشخاص الذين يتناولون البسلة و الفاصوليا الخضراء للخطر.



و يقول ماريو دي جيواكينو اخصائي علم الحساسية بجامعة كييتي ان هذا النوع من الحساسية هو صورة خاصة من عدم القدرة علي التحكم الغذائي نظرًا لوجود خلل وراثي في ​​بعض الأنزيمات الموجودة في خلايا الدم الحمراء ، والتي تنطوي على عجز في جزيء معين ، الجلوكوز -6-فوسفات ديهيدروجينيز تاذي كان يُعرف سابقًا باسم "مرض الفول" ، لأن تناوله (وغيرها من الأطعمة مثل البازلاء والربنيا وبعض الأدوية) ينطوي على تثبيط الإنزيم مع انحلال الدم ، أي تدمير خلايا الدم الحمراء مع اصفرار اللون بالاضافة الي تداعيات تصيب الجسم كله.



و يتسبب تناول البقوليات بشكل عام والأدوية مثل المسكنات وخافضات الحرارة ومضادات الملاريا وبعض أدوية العلاج الكيميائي بالاصابة بهذا النوع من الحساسية .



و من اعراض المرض اصابة الشخص المريض بالصفراء - يتلون جسمه باللون الاصفر بعد تناول الطعام او الادوية المذكورة لمدة 24 الي 48 ساعة و في بعض الأحيان تكون الأعراض حادة بشكل خاص ، مع انهيار القلب والأوعية الدموية.



و تعتبر الحساسية من البقوليات من الامراض الوراثية و هي تصيب الرجال اكثر من النساء و يعاني منها 400 مليون شخص في العالم خاصة العرق الافريقي و لكنها متواجدة ايضا في حوض البحر المتوسط و الصين و الهند كما ان 0.4 في المائة من الشعب الايطالي مصاب بهذا المرض ..وهو اكثر انتشارا في الجزر بنسبة 1 في المائة في سيسيليل و 14.3 في المائة في سردينيا.



ويقول العالم انه للوقاية من هذاالمرض يجب امتناع الاشخاص المصابين عن تناول البقول مثل الفول و البسلة والادوية التي تؤدي اليه كما انه يجب منع بعض انواع المضادات الحيوية .



