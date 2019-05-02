تحذير من حساسيةالبقول مع موسم الاعياد

انسامد - 2 مايو - ايار - مع بداية فصل الصيف واجازات الاول من
مايو يرجع الاستهلاك التقليدي للفاصوليا الخضراء و هو الطبق
الرئيسي الذي يعده الايطاليون لتناوله في نزهاتهم خارج المدينة
ولكن هنا يجب تذكر الحساسية من البقوليات التي تعرض حياة الاشخاص
الذين يتناولون البسلة و الفاصوليا الخضراء للخطر.
و يقول ماريو دي جيواكينو اخصائي علم الحساسية بجامعة كييتي ان هذا
النوع من الحساسية هو صورة خاصة من عدم القدرة علي التحكم الغذائي
نظرًا لوجود خلل وراثي في بعض الأنزيمات الموجودة في خلايا الدم
الحمراء ، والتي تنطوي على عجز في جزيء معين ، الجلوكوز -6-فوسفات
ديهيدروجينيز تاذي كان يُعرف سابقًا باسم "مرض الفول" ، لأن تناوله
(وغيرها من الأطعمة مثل البازلاء والربنيا وبعض الأدوية) ينطوي على
تثبيط الإنزيم مع انحلال الدم ، أي تدمير خلايا الدم الحمراء مع
اصفرار اللون بالاضافة الي تداعيات تصيب الجسم كله.
و يتسبب تناول البقوليات بشكل عام والأدوية مثل المسكنات وخافضات
الحرارة ومضادات الملاريا وبعض أدوية العلاج الكيميائي بالاصابة
بهذا النوع من الحساسية .
و من اعراض المرض اصابة الشخص المريض بالصفراء - يتلون جسمه باللون
الاصفر بعد تناول الطعام او الادوية المذكورة لمدة 24 الي 48 ساعة
و في بعض الأحيان تكون الأعراض حادة بشكل خاص ، مع انهيار القلب
والأوعية الدموية.
و تعتبر الحساسية من البقوليات من الامراض الوراثية و هي تصيب
الرجال اكثر من النساء و يعاني منها 400 مليون شخص في العالم خاصة
العرق الافريقي و لكنها متواجدة ايضا في حوض البحر المتوسط و الصين
و الهند كما ان 0.4 في المائة من الشعب الايطالي مصاب بهذا المرض
..وهو اكثر انتشارا في الجزر بنسبة 1 في المائة في سيسيليل و 14.3
في المائة في سردينيا.
ويقول العالم انه للوقاية من هذاالمرض يجب امتناع الاشخاص المصابين
عن تناول البقول مثل الفول و البسلة والادوية التي تؤدي اليه كما
انه يجب منع بعض انواع المضادات الحيوية .