بدء انتاج الخبز الغني بالالياف المستخلصة من الحمضيات

انسامد - 17 ابريل - نيسان - اصبح الخبز الاسمر الغني بالالياف المستخلصة من الحمضيات متاحا حيث ان هذا النوع من الالياف الغذائية يحافظ علي الصحة و علي تجنب الكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية و مرض السكر من الدرجة الثانية .



لهذا قام باحثون من مركز زراعة الحبوب والمحاصيل الصناعية وزراعة الزيتون وزراعة الفاكهة والحمضيات بتطوير هذا النوع من الخبز الغني بالالياف المستخلصة من الحمضيات .



تشير الدراسة التي أجريت بالتعاون بين المركز و قسم الزراعة والأغذية والبيئة بجامعة كاتانيا و المنشورة في مجلة فرونتيرز ان نيتريشين انه للحصول على 500 الف طن من هذا الدقيق يجب غسل وتجفيف كميات كبيرة جدا من القشور و لباب وبذور الحمضيات التي تعد ناتج ثانوي بعد استخدام ثمار الحمضيات ولازلنا حتي اليوم نتعامل مع هذه القشور و البذور كنفايات مزعجة نظرا لارتفاع تكاليف التخلص منها اضافة الي المشاكل البيئية التي تتسبب بها .



من وجهة النظر الكيميائية والفيزيائية ، لم يكن لألياف الحمضيات المضافة الي الدقيق بمختلف أنواعها أي تأثير على حجم او وزن الخبز اوعلى التركيب الداخلي له الا ان الخبز المخصب بألياف البرتقال الأحمر والليمون له نكهةواضحةناتجة عن الحمضيات ، لكن من الناحية النوعية فهو يشبه أنواع الخبز التي لا تحتوي عليها. علاوة على ذلك ، فإن إضافة ألياف البرتقال االي دقيق القمح يسمح بإنتاج الخبز ذو المحتوى العالي من الألياف ، لأنه يحتوي على قيم تزيد عن 6 غرام لكل 100 غرام دقيق على عكس الخبز المصنوع من دقيق القمح بنسبة 100 ٪ ، فإن المخصب من دقيق الحمضيات يحتفظ بالخصائص الفيزيائية للخبز التقليدي الا ان قيمته الغذائية تكون اعلي .



