شركات عالمية: حليب الام مفيد للبالغين ايضا

انسامد - 15 ابريل - نيسان - حليب الامهات.. لم يعد مجرد طعام للطفل. الآن عمالقة الكيمياء ، مثل داو ديبون و باسف يستهدفون منح البالغين هذا الحليب من خلال استثمار الملايين لزيادة إنتاج السكر الطبيعي في حليب الأمهات .



تقدر ديبون أن الطلب علي هذا السوق سيبلغ سنويا ما قد يصل إلى مليار دولار و يؤكد ان السكاريد المكون للبن الام يعتبر ثالث أكثر المواد الصلبة شيوعًا في حليب الأم بعد اللاكتوز والدهون.



و يشير الي ان هذا النوع من السكر غير قابل للهضم مما يسمح له بالوصول إلى القولون ، حيث يغذي البكتيريا المفيدة كما انه بالنسبة للرضع فان سكر السكاريد يقوي الجهاز المناعي ويساعد على نمو الدماغ..ومازالت الدراسات مستمرة و قد تظهر الدراسات الجديدة أن الفوائد يمكن أن تمتد إلى جميع الأعمار ، وهو مناسب تمامًا للنداء المتزايد للبروبيوتيك.



وتركز دوبون ، مثل باسف ، على ابتكار النسخة الأكثر شيوعًا لسكر 2'FL بالنسبة لشركة ديبون فإن التكلفة المتوقعة لبناء طاقة إنتاج السكاريد تبلغ 40 مليون دولار ، وبدأت باسف بالفعل في زيادة إنتاجها في وقت سابق من هذا العام وتدرس التطوير المحتمل للمنتجات...بينما تتحول شركة جليكوم الدانمركية إلى سوق البالغين مع موردين بدأوا بيع هذا اللبن فعليا في الولايات المتحدة وأوروبا.



