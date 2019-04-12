دراسة: كثرة تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر الوفاة

أنسامد 12 إبريل/نيسان - كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني ليس جيدا للصحة.



وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة شرق فنلندا إلى أن الرجال الذين يفضلون نظاما غذائيا يحتوي على الكثير من البروتينات الحيوانية (أكثر من 200 جرام يوميا) معرضون أكثر لخطر الوفاة بنسبة 23% على مدى 20 عاما مقارنة بمن يتبعون نظاما غذائيا أكثر توازنا (أقل من 100 جرام يوميا من اللحوم).



شارك في الدراسة 2600 شخص واختار الباحثون أولئك الذين تناولوا اللحوم الحمراء بشكل أساسي.



ووجد الباحثون أيضا أن تناول نسبة كبيرة من البروتينات بشكل عام كان مرتبطا بزيادة خطر الوفاة لدى الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2 أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.



