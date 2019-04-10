تقرير:ما يقرب من 25 مليون ايطالي يعانون من السمنة

انسامد - 10 ابريل - نيسان - تعقد الان في ايطاليا القمة الاولي
للسمنة و التي يعاني منها ما يقرب من 25 مليون ايطالي من الشباب و
الاطفال اغلبهم من الذكور و يعيشون في جنوب البلاد .
و يتعرض المصابون بالسمنة لامراض قاتلة مثل مرض السكر و الازمات
القلبية و السرطان و الجلطات . و هناك طفل من ثلاثة في ايطاليا
معرضون لهذا المرض كما يؤكد مقياس السمنة ايستات الذي تم انشاؤه
لهذا الغرض و قدم تقريره حول هذا الموضوع اثناء المؤتمر.
و يشير التقرير الي ان 46 في المائة من الايطاليين البالغين حوالي
23 مليون شخص يعانون من السمنة بالاضافة الي 24 في المائة اقل من
18 عاما اي 1.7 مليون نسمة .
تمثل المرأة نسبة 9.4 في المائة من مرضي بالسمنة مقارنة بالرجال
11,8 في المائة و الاطفال 32 في المائة و المراهقين 26 في المائة و
تتركز المشكلة بشكل خاص في المناطق الجنوبية