إيطاليا: 20% من الاطفال في سن 13 يدخنون

أنسامد 7 إبريل/نيسان - كشفت بيانات إيطالية أن الأطفال يبدأون التدخين في سن مبكرة بدءا من عمر 10 سنوات.



وتشير البيانات التي تم جمعها في إطار نظام المسح العالمي للتدخين بين الشباب أن طفلا واحدا من بين كل خمسة أطفال يدخن السجائر التقليدية في الفئة العمرية بين 13 و15 عاما، في حين أن هناك طفرة في السجائر الإلكترونية المستخدمة بنسبة 18%.



تم مناقشة تلك البيانات في ورشة عمل حول نتائج المسح العالمي للتدخين بين الشباب 2018 التي نظمتها وزارة الصحة.



وتكشف البيانات أيضا عن مدى سهولة شراء الأولاد للسجائر التقليدية أو الإلكترونية، على الرغم من حظر بيع السجائر للقاصرين. أُجري المسح في 66 مدرسة وشمل 1700 طالب.



