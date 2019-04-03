تطوير نوع من الجل اللاصق لاصلاح قرنية العين

انسامد - 3 ابريل - نيسان - تشير دراسة نشرتها مجلة ساينس ادفانسز الي قيان العلماء بتطوير جل فائق اللصق يحتوي على جزيئات يمكن تنشيطها بالضوء ، مما يعمل على إصلاح القرنية ويمكن أن يصبح يومًا ما بديلاً للزراعة. ويشير رئيس قسم جراحة القرنية وجراحة الانكسار في ماساتشوستس للعيون والأذن وأستاذ طب العيون في كلية طب هارفارد في بوسطن دكتور رضا دانا الي امكانية بدايةالتجارب السريرية على المرضى في غضون عام. واكد انه يمكن أن تصبح التكنولوجيا الجديدة المسماة جل تجديد القرنية حاسمة في علاج آفات القرنية و التي تعد من الاسباب الرئيسية للضعف البصري حيث يتم حصر أكثر من 1.5 مليون حالة جديدة للعمى القرني كل عام.



و يؤكد ان هذه المادة تسمح للقرنية ليس فقط بإصلاح الخلل ولكن أيضًا بتجديد نفسهاحيث ان خلايا القرنية - تستمر و تندمج مع المادة اللاصقة وتصلح القرنية بطريقة تشبه الأنسجة الاصلية للجسمم بدرجة كبيرة .



يتكون الجل من مادة حيوية ويتم استخدامه إما عن طريق الحقن أو بالقطارة ثم يتم تعريضه للضوءالأزرق لبضع دقائق ، وبالتالي فإن الجل يأخذ خصائص أنسجة القرنية وينصهر تدريجياً بها ، لإصلاح الخلل وتنشيط تجديد القرنية. تم اختبار الهلام بنجاح على الحيوانات ، ويحاول فريق الخبراء حاليًا تطويره بتركيبات مختلفة من حيث التركيز واللزوجة وغيرها من المعالم من أجل إنشاء إصدارات مختلفة لاستخدامها تبعًا لنوع إصابة القرنية المراد علاجها.



