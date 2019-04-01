دراسة:القهوة لها تأثير على الأفكار والسلوكيات

أنسامد في الاول من إبريل/نيسان - كشفت دراسة حديثة نشرتها جامعة تورنتو أن القهوة أحد المشروبات الأكثر استهلاكًا في العالم لها تأثير نفسي أيضا.



واكتشف الباحثون في دراستهم تأثيرًا مثيرًا لتناول للقهوة، والذي يمكن أن يؤثر على الأفكار والسلوكيات.



حيث أجرى الباحثون أربع دراسات منفصلة وباستخدام مجموعة من المشاركين من الثقافات الغربية والشرقية ، وقاموا بمقارنة آثار القهوة والشاي على الافكار.



ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا منبهات ذات صلة بالقهوة يعتبرون الوقت أقصر وأصبحوا يفكرون بمصطلحات أكثر دقة. ومع ذلك، لم يكن التأثير قوياً بين المشاركين الذين نشأوا في الثقافات الشرقية، والتي وفقًا للباحثين لا ينتشر فيها استهلاك القهوة.



