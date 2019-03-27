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جمال و صحة - صحة
دراسة إيطالية : مواد جديدة لإصلاح إصابات الأعصاب
تقوم بتجميع الخلايا الجذعية في الدماغ وتنميتها بنفسها
    أنسامد - 27 مارس /آذار - كشفت دراسة إيطالية - نشرت يوم أمس الثلاثاء - أن فريق بحث إيطالي توصل إلى مادة جديدة رئيسية قادرة على إصلاح إصابات الأعصاب، حيث تجمع المواد نفسها وتصبح نوعا من السقالات التي تنمو عليها خلايا جذعية في الدماغ وفي إصاباب الأعصاب في المستقبل ، وفقا لاختبارات أجريت على الفئران.

    وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة Proceedings للأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية إن الاختبارات تجرى الآن على الخنازير، وعلى ضوء البيانات الجديدة ، يمكن أن تبدأ الاختبارات البشرية في غضون ثلاث سنوات.

    وأجرى البحث فابريزيو جيلين بالتعاون مع أنجيلو فيسكوفيفي في لومباردي وبوليا.

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