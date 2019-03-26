الرياضة الجماعية هي بمثابة مضادات الاكتئاب للمراهقين

انسامد - 26 مارس - اذار - تفتح الدراسة المنشورة بمجلة الطب النفسي البيولوجي تحت عنوان علم الأعصاب الإدراكي والتصوير العصبي سيناريوهات جديدة لمكافحة المشاكل المزاجية لدى صغار السن و المراهقين.



اثبتت الدراسة ان اشتراك المراهقين في الرياضات الجماعية مثل كرة القدم او الرجبي و كرة السلة يساعد علي تقليل احتمالات الاصابة بحالات الاحباط و الاكتئاب كما يساعد علي تغيير بنية الدماغ.



و قد قام علماء بجامعة واشنطن بفحص عينة مكونة من 4191 مراهق من الجنسين تتراوح اعمارهم ما بين 9 و 11 عاما يشاركون في رياضات جماعية او في انشطة اخري و مدي تاثرهم باعراض الاكتئاب و الاحباط ..و قاموا بعمل اشعة مقطعية علي منطقة الحـُصين في الفص الصدغي للمخ وهو المسئول عن الذاكرة و ايضا عن الحالة المزاجية للانسان.



قالت ليزا جورهام المسئولة الاولي عن البحث " لقد توصلنا الي ان المشاركة في الرياضات الجماعية - لكن ليس الموسيقي او الفنون - تزيد من حجم الحصين و تقلل من فرص الاصابة بالاكتئاب عند الشباب.



و تشير الي ان هذه العلاقة ظهرت بشكل خاص لدي هؤلاء الذين يشاركون في الفرق الرياضية المدرسية او الجمعيات الرياضية اكثر من اولئك الذين يشاركون بشكل غير منتظم في الانشطة الجسمانية و قد يرجع ذلك الي التفاعل الاجتماعي او ضرورة الانتظام في التمرين الذي يقتضيه الانضمام للفرق الرياضية و العمل الجماعي.



