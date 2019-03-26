الرياضة الجماعية هي بمثابة مضادات الاكتئاب للمراهقين

انسامد - 26 مارس - اذار - تفتح الدراسة المنشورة بمجلة الطب
النفسي البيولوجي تحت عنوان علم الأعصاب الإدراكي والتصوير العصبي
سيناريوهات جديدة لمكافحة المشاكل المزاجية لدى صغار السن و
المراهقين.
اثبتت الدراسة ان اشتراك المراهقين في الرياضات الجماعية مثل كرة
القدم او الرجبي و كرة السلة يساعد علي تقليل احتمالات الاصابة
بحالات الاحباط و الاكتئاب كما يساعد علي تغيير بنية الدماغ.
و قد قام علماء بجامعة واشنطن بفحص عينة مكونة من 4191 مراهق من
الجنسين تتراوح اعمارهم ما بين 9 و 11 عاما يشاركون في رياضات
جماعية او في انشطة اخري و مدي تاثرهم باعراض الاكتئاب و الاحباط
..و قاموا بعمل اشعة مقطعية علي منطقة الحـُصين في الفص الصدغي
للمخ وهو المسئول عن الذاكرة و ايضا عن الحالة المزاجية للانسان.
قالت ليزا جورهام المسئولة الاولي عن البحث " لقد توصلنا الي ان
المشاركة في الرياضات الجماعية - لكن ليس الموسيقي او الفنون -
تزيد من حجم الحصين و تقلل من فرص الاصابة بالاكتئاب عند الشباب.
و تشير الي ان هذه العلاقة ظهرت بشكل خاص لدي هؤلاء الذين يشاركون
في الفرق الرياضية المدرسية او الجمعيات الرياضية اكثر من اولئك
الذين يشاركون بشكل غير منتظم في الانشطة الجسمانية و قد يرجع ذلك
الي التفاعل الاجتماعي او ضرورة الانتظام في التمرين الذي يقتضيه
الانضمام للفرق الرياضية و العمل الجماعي.