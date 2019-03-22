إيطاليا: انحفاض استهلاك المضادات الحيوية

أنسامد - 22 مارس / آذار - كشف تقرير نشرته وكالة الأدوية
الايطالية أنه في عام 2017 بلغ استهلاك المضادات الحيوية 25.5
جرعة يوميًا لكل ألف نسمة، أي أقل من عام 2016 ولكنها ظلت أعلى من
المتوسط الأوروبي.
تتحمل مصلحة الصحة الوطنية أكثر من 85% من تكاليف الجرعات، بانخفاض
1.6% مقارنة بعام 2016.
وأضاف التقرير أن الإنفاق القومي لكل فرد (14.33 يورو) انخفض بنسبة
1.7% مقارنة بالعام السابق.
على الرغم من هذا الانخفاض، يشير الخبراء إلى أن الاستهلاك لا يزال
مرتفعا مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي، حيث يزيد عن الضعف
مقارنة بهولندا والتي يبلغ معدل الاستهلاك فيها 10.1 جرعة لكل ألف
نسمة.