إيطاليا: انحفاض استهلاك المضادات الحيوية

أنسامد - 22 مارس / آذار - كشف تقرير نشرته وكالة الأدوية الايطالية أنه في عام 2017 بلغ استهلاك المضادات الحيوية 25.5 جرعة يوميًا لكل ألف نسمة، أي أقل من عام 2016 ولكنها ظلت أعلى من المتوسط ​​الأوروبي. تتحمل مصلحة الصحة الوطنية أكثر من 85% من تكاليف الجرعات، بانخفاض 1.6% مقارنة بعام 2016. وأضاف التقرير أن الإنفاق القومي لكل فرد (14.33 يورو) انخفض بنسبة 1.7% مقارنة بالعام السابق.



على الرغم من هذا الانخفاض، يشير الخبراء إلى أن الاستهلاك لا يزال مرتفعا مقارنة بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي، حيث يزيد عن الضعف مقارنة بهولندا والتي يبلغ معدل الاستهلاك فيها 10.1 جرعة لكل ألف نسمة.



