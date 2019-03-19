إيطاليا: 6 ملايين شخص يعانون من السمنة

أنسامد - 19 مارس /آذار- تعتبر زيادة الوزن واحدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعا، ففي إيطاليا يعاني أكثر من 16 مليون شخص من زيادة الوزن، بينما يعاني 6 ملايين شخص من البدانة.



ويبلغ عدد المرضى الذين يلجأون للعمليات الجراحية حوالي 15 ألف سنويا، ويتركز جميعهم في المناطق الشمالية. وتبدو هذه الأرقام أقل بكثير مقارنة بقية دول أوروبا.



في أوروبا ، تعتبر زيادة الوزن مسؤولة عن حوالي 80% من حالات الاصابة بمرض السكري من النوع 2 ، و55% من حالات ارتفاع ضغط الدم.



ويتسبب هذا في حدوث مليون حالة وفاة على الأقل كل عام. ويلجأ حوالي 15 ألف مريض كل عام للعمليات الجراحية للتخلص من السمنة في إيطاليا، وهو ما يعادل تقريبا نفس العدد من العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها في هولندا الأقل كثافة سكانية، كما أن هذا العدد يعتبر أقل بكثير عن فرنسا التي تجري 60 ألف عملية سنويًا أو الولايات المتحدة التي تجري 300 ألف عملية جراحية سنويا.



