إيطاليا: مقاومة المضادات الحيوية تتسبب في 10 آلاف حالة وفاة

انسامد - 15 مارس/اذار - تسجل إيطاليا سنويا أكبر عدد لحالات الوفاة الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية في أوروبا.



وكشف مسح أجراه المعهد العالي للصحة في إيطاليا أن مقاومة المضادات الحيوية تتسبب في أكثر من 10 آلاف حالة وفاة كل عام في إيطاليا، أي حوالي ثلث حالات الوفاة في أوروبا التي تسجل حوالي 33 ألف حالة وفاة ناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية سنويا.



في عام ،2050 ستكون الالتهابات البكتيرية هي السبب الرئيسي للوفاة.



في بلدان الاتحاد الأوروبي، تم تسجيل 689 671 حالة من حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، تسببت في 33110 حالة وفاة معظمها بين الأطفال في الأشهر الأولى من العمر وكبار السن.



