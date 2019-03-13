الأمهات الإيطاليات هن الأكبر عمرا في أوروبا

انسامد - 13 مارس/آذار - تعتبر ايطاليا من اقل الدول الاوروبية فيما يتعلق بنسبة خصوبة النساء كما يرتفع معدل عمر الامهات عن مثيلاتها في الدول الاوروبية الاخري.. فنسبة كبيرة جدا من الامهات لا تحظين باول طفل لهن الا عند سن الاربعين.



كما تسجل المراهقات الايطاليات اقل نسبة حوامل اقل من 20 سنة و فقا لبيانات يوروستات الخاصة بعدد المواليد لسنة 2017.



تحتل النساء الايطاليات المركز الثالث بالنسبة لعدد الاطفال متساويات بذلك مع القبرصيات بنسبة ( 1.32)..ياتي بعدهن الاسوء المالطيات ( 1.26) و الاسبانيات (1.31) و تسبقهن اليونانيات بنسبة (1.35) و البرتغاليات ( 1.38) و نساء لوكسمبورج ( 1.39) .



اما بالنسبة لاكثر النساء الاوروبيات خصوبة تاتي فرنسا بنسبة ( 1.90) بمعدل طفلين لكل سيدة ثم السويد (1.78) و ايرلندا (1.77) و الدانمرك ( 1.75) و اخيرا بريطانيا ( 1.74).



كما تحقق ايطاليا ايضا الرقم القياسي بالنسبة لعمر الامهات التي تلد طفلها الاول بمتوسط عمرى يصل الي 31.1 عام تليها الاسبانيات (30.9 عام) ثم لوكسمبورج (30.8 عام) و اليونان (30.4 عام) .



و بالنسبة للمراهقات الحوامل - الاقل من 20 عاما - تعتبر ايطاليا النسبة الاقل مقارنة بالدول الاوروبية الاخري و هي 1.5 بالمائة .



