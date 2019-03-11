تحذير أميركي من مستحضرات تجميل تسبب السرطان

انسامد - 11 مارس/آذار - دعت إدارة الغذاء والدواء الأميركية المستهلكين لعدم استخدام مستحضرات تجميل شركتي "كليرز" Claire's و"جستس" Justice، لاحتوائها على ألياف الإسبستوس المسرطنة.



كانت إدارة الغذاء والدواء قد أخضعت منتجات "كليرز" و"جستس" للفحص في عام 2017، وأعطت الاختبارات نتائج إيجابية باحتوائها على ألياف الإسبستوس المسرطنة.



وقد أجري أول اختبار للإسبستوس بواسطة مختبرات تابعة لجهة خارجية، ثم أعادت الإدارة بنفسها التأكد من النتائج باختبارات مستقلة أخرى، حيث أكدت نتائج الاختبارات وجود الأسبستوس في ثلاثة من منتجات كليرز ومنتج واحد من منتجات شركة جستس.



