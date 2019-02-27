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جمال و صحة - صحة
خمسة طرق علاجية امنة في الطب التجميلي
    انسامد - 27 فبراير - شباط - يخضع الملايين من الايطاليين للعلاجات التجميلية كل عام لانها اقل خطورة من الجراحات التجميلية و يتزايد هذا العدد من عام الي اخر منذ 15 عاما و لكن هل هذه العلاجات لا تعرض حياتهم للاخطار...فاي الاساليب يمكن اللجؤ اليها ..

    يقول البروفسير فرانشيسكو مادونا تيراشينا الاستاذ بالمدرسة الدولية للطب التجميلي و جراحة التجميل "إن الإجابات على هذه الأسئلة مفصلية بالفعل وتعتمد على سلسلة من الاعتبارات التي من الواضح أنها ذات طبيعة ذاتية أيضًا وتتوقف علي احتياجات كل حالة علي حدا".

    و اكد البروفيسور كما نعرف فان الطب التجميلي علي عكس الجراحات اقل خطورة و لكن لكل اثاره الثانوية و لتجنب المخاطر ننصح باللجؤ الي المتخصصين المحترفين ذوي الخبرة العالية و التجارب المؤكدة .

    اشار البروفيسور الي انه فيما يتعلق بتحديدالتقنية فالاختيار اكثر صعوبة و اكثر تعقيدا ..حيث ان هناك اساليب معروفة و يتم تطبيقها من سنين عدة و هناك توافق كبير بشأنها من قبل المتخصصين و المرضي لانها تقدم نتائج حقيقية و ملموسة باسعار مقبولة و بدرجة امان عالية .

    و اكد ان هناك تقنيات اخري ذات اهداف تجارية بحتة مشكوك في مصداقيتها و درجة الامان فيها غير مؤكدة بعد .. اشار البروفيسور الي انه هناك 5 انواع من العلاجات الامنة وهي: 1- علاج تجاعيد الجبهة: رغم العديد من الادعاءات التي لا اساس لها من الصحة حول خطورتها الا انه مازال الطب التجميلي مستخدما لعلاج تجاعيد الجبهة و تقول الاحصاءات انه في ايطاليا وحدها يقوم الخبراء بعلاج اكثر من 220 الف حالة في السنة و الاثار الجانبية شبه منعدمة لهذا النوع من الحالات حيث ان الاجراءات تتم في دقائق معدودة و النتائج تستمر من 4 الي 6 شهور و بدرجة امان عالية.

    2- العلاج بالفيلر : في هذه الحالة نتحدث عن تقنية مستخدمة منذ حوالي 30 عام بمعدل 280 الف حالة في السنة في ايطاليا.. و يستخدم لاصلاح تجاعيد الوجه خاصة منطقة الخد و يستمر تاثيره مابين 4 و 8 شهور.

    3- ازالة الزوائد من الوجه و الرقبة بدون جراحة و باستخدام الموجات الصوتية : تستمر الجلسة لمدة ساعة و بدون ترك اي اثر لجروح و النتائج طبيعية و مستمرة و لكنه علاج مرتفع الثمن الا انه لا يستغرق وقتا طويلا.

    4- التقشير الكيميائي : و هو علاج قديم و استخدم كثيرا و بنجاح كبير و يقوم علي وضع ماسكات و كريمات بتركيز و بنسب متفاوتة لتحسين بشرة الوجه من خلال التغلغل الي اعماقها .. و توضع الكريمات علي الوجه و الرقبة و الصدر و الايدي ..ولا يستغرق هذا الاجراء وقتا طويلا و لا يؤثر علي التزامات المريض.

    5- علاج الجسم : و هي تقنية غير مؤلمة و تعتمد علي فكرة تجميد الخلايا الدهنية كوسيلة فعالة للحد من الدهون الجسدية و بعد عدة ايام من الخضوع لهذا العلاج تختفي الخلايا الدهنية من الجهاز الليمفاوي و لوحظ انخفاضا كبيرا لتركز الدهون في الجزء الاسفل من الجسد خاصة الارداف و البطن و من خلال اتباع هذا الاسلوب دون اللجؤ لجراحات شفط الدهون.

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