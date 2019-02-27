خمسة طرق علاجية امنة في الطب التجميلي

انسامد - 27 فبراير - شباط - يخضع الملايين من الايطاليين للعلاجات
التجميلية كل عام لانها اقل خطورة من الجراحات التجميلية و يتزايد
هذا العدد من عام الي اخر منذ 15 عاما و لكن هل هذه العلاجات لا
تعرض حياتهم للاخطار...فاي الاساليب يمكن اللجؤ اليها ..
يقول البروفسير فرانشيسكو مادونا تيراشينا الاستاذ بالمدرسة
الدولية للطب التجميلي و جراحة التجميل "إن الإجابات على هذه
الأسئلة مفصلية بالفعل وتعتمد على سلسلة من الاعتبارات التي من
الواضح أنها ذات طبيعة ذاتية أيضًا وتتوقف علي احتياجات كل حالة
علي حدا".
و اكد البروفيسور كما نعرف فان الطب التجميلي علي عكس الجراحات اقل
خطورة و لكن لكل اثاره الثانوية و لتجنب المخاطر ننصح باللجؤ الي
المتخصصين المحترفين ذوي الخبرة العالية و التجارب المؤكدة .
اشار البروفيسور الي انه فيما يتعلق بتحديدالتقنية فالاختيار اكثر
صعوبة و اكثر تعقيدا ..حيث ان هناك اساليب معروفة و يتم تطبيقها من
سنين عدة و هناك توافق كبير بشأنها من قبل المتخصصين و المرضي
لانها تقدم نتائج حقيقية و ملموسة باسعار مقبولة و بدرجة امان
عالية .
و اكد ان هناك تقنيات اخري ذات اهداف تجارية بحتة مشكوك في
مصداقيتها و درجة الامان فيها غير مؤكدة بعد ..
اشار البروفيسور الي انه هناك 5 انواع من العلاجات الامنة وهي:
1- علاج تجاعيد الجبهة: رغم العديد من الادعاءات التي لا اساس لها
من الصحة حول خطورتها الا انه مازال الطب التجميلي مستخدما لعلاج
تجاعيد الجبهة و تقول الاحصاءات انه في ايطاليا وحدها يقوم الخبراء
بعلاج اكثر من 220 الف حالة في السنة و الاثار الجانبية شبه منعدمة
لهذا النوع من الحالات حيث ان الاجراءات تتم في دقائق معدودة و
النتائج تستمر من 4 الي 6 شهور و بدرجة امان عالية.
2- العلاج بالفيلر : في هذه الحالة نتحدث عن تقنية مستخدمة منذ
حوالي 30 عام بمعدل 280 الف حالة في السنة في ايطاليا.. و يستخدم
لاصلاح تجاعيد الوجه خاصة منطقة الخد و يستمر تاثيره مابين 4 و 8
شهور.
3- ازالة الزوائد من الوجه و الرقبة بدون جراحة و باستخدام الموجات
الصوتية : تستمر الجلسة لمدة ساعة و بدون ترك اي اثر لجروح و
النتائج طبيعية و مستمرة و لكنه علاج مرتفع الثمن الا انه لا
يستغرق وقتا طويلا.
4- التقشير الكيميائي : و هو علاج قديم و استخدم كثيرا و بنجاح
كبير و يقوم علي وضع ماسكات و كريمات بتركيز و بنسب متفاوتة لتحسين
بشرة الوجه من خلال التغلغل الي اعماقها .. و توضع الكريمات علي
الوجه و الرقبة و الصدر و الايدي ..ولا يستغرق هذا الاجراء وقتا
طويلا و لا يؤثر علي التزامات المريض.
5- علاج الجسم : و هي تقنية غير مؤلمة و تعتمد علي فكرة تجميد
الخلايا الدهنية كوسيلة فعالة للحد من الدهون الجسدية و بعد عدة
ايام من الخضوع لهذا العلاج تختفي الخلايا الدهنية من الجهاز
الليمفاوي و لوحظ انخفاضا كبيرا لتركز الدهون في الجزء الاسفل من
الجسد خاصة الارداف و البطن و من خلال اتباع هذا الاسلوب دون اللجؤ
لجراحات شفط الدهون.