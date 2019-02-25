الانفلونزا تتسبب في وفاة 95 شخصا في إيطاليا

انسامد - 25 فبراير / شباط - قال المعهد العالي للصحة في إيطاليا إن الانفلونزا تسببت في وفاة 95 شخصا منذ شهر أكتوبر 2018 .



وأضاف المعهد العالي للصحة أنه تم استقبال جميع حالات الأنفلونزا المؤكدة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهابات حادة في الجهاز التنفسي وصعوبات كبيرة في التنفس في وحدات العناية المركزة، مشيرا إلى إصابة 516 شخصا بحالات انفلونزا خطيرة، بالاضافة ل 7 حالات لسيدات في فترة الحمل.



وكانت 62% من حالات الاصابة بالإنفلونزا الشديدة لدى الرجال، بينما كانت 91% من حالات الاصابة لدى أشخاص فوق 50 عاما.



وكان 82% من الذين يحملون الانفلونزا مصابون بأمراض قبل تعرضهم للاصابة بالإنفلونزا، مثل مرض السكري ، والسرطان ، وأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.



