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جمال و صحة - صحة
دراسةإيطالية-أمريكية:إكتشاف خطر الإصابة بالسمنة لدي الأطفال
تحديد عامل التمثيل الغذائي الجيني
    أنسامد - 20 فبراير/ شباط / - كشفت دراسة إيطالية-أمريكية جديدةأن خطر الإصابة بالسمنة عند البالغين يمكن اكتشافه لدى الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.

    ووجدت الدراسة لأول مرة وجود عامل خطر جيني يهيئ السمنة لدى الأطفال الذين لديهم عملية "تخزين للتمثيل الغذائي".

    وقد نشرت الدراسة - التي أجرتها جامعة بيزا والمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في ولاية ماريلاند - في مجلة Clinical and Experimental Metabolism.

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