إيطاليا:شفاء 44.000 طفل وشاب من الأورام السرطانية

انسامد - 18 فبراير / شباط - تزداد احتمالية الإصابة بالأورام السرطانية مع تقدم العمر، لكن هذا لا يعني أن الاطفال بعيدون عن الاصابة بالمرض، حيث يتم تشخيص إصابة بالمرض لدي حوالي 2200 طفل وشاب في إيطاليا كل عام.



ولكن بفضل التقدم في العلاج، تمكن 44000 شاب وطفل من التغلب على المرض، كثير منهم الآن في الثلاثينات من العمر.



وتم تسليط الضوء على مستقبلهم ومستقبل الابحاث في اليوم العالمي لسرطان الأطفال والذي يحتفل به يوم 15 فبراير.



في كل عام، يتم تشخيص إصابة 300 ألف طفل بالسرطان في العالم ، وخاصة سرطان الدم والأورام اللمفاوية وأورام الدماغ، لكن فرص الشفاء تختلف اختلافاً كبيرا من بلد لاخر.



ففي البلدان الغنية، تصل نسبة الاطفال الذين لديهم فرصة للشفاء ل 80%، بينما في المناطق الأشد فقرا، لا تتجاوز تلك النسبة 20%، حيث يتم اكتشاف هذه الأمراض في وقت متأخر مع غياب العقاقير اللازمة للعلاج.



وتسعى منظمة الصحة العالمية للوصول بهذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2030، وهذا يعني إنقاذ حياة مليون شخص في العقد القادم، الا أن البحث عن علاجات جديدة يتقدم ببطء.



