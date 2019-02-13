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جمال و صحة - صحة
مقاومة المضادات الحيوية: نصف مليون حالة وفاة في إيطاليا
بحلول عام 2050
    Batteri Escherichia coli (fonte: NIAID)

    انسامد - 13 فبراير / شباط - قال اتحاد شركات صناعة الادوية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية سيرتفع ل 450 الف حالة وفاة في إيطاليا وحدها بحلول عام 2050.

    وأضاف أن تكلفة الخدمات الصحية لمواجهة تلك المشكلة ترتفع ل 13 مليار دولار.

    وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث عدد الوفيات، بإجمالي وفيات 10780 حالة سنوياً بسبب العدوى من أحد أنواع البكتريا الثمانية المقاومة للمضادات الحيوية.

    وقد يصبح التأثير الاقتصادي للبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية في 2050 أسوأ من تداعيات الأزمة المالية في 2008-2009، كما قد تتسبب في 2.4 مليون حالة وفاة في ال 33 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2050.

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