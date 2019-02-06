الأورام و تحدي تجنب 6 ملايين حالة جديدة في السنة في ايطاليا

انسامد - 6 فبراير - شباط - يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السرطان في العالم حيث كان هناك 18 مليون شخص في العام الماضي ، وتشير التقديرات إلى أنهم سيصبحون أكثر من 26 مليون بحلول عام 2030. ولكن يمكن تقليل خطرالتزايد بنسبة 30 بالمائة اللجؤ للتشخيص المبكرو بفضل التغذية السليمة وأساليب الحياة الصحية.



يشبر احد التقارير الصادرة بمناسبة الاحتفال بيوم السرطان العالمي ان عدم التدخين ، والحفاظ على الوزن الصحيح ، والقيام بالنشاط البدني ، وتناول العديد من الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات.



ومرة أخرى ، الحد من المشروبات السكرية والأغذية المعلبة ، وكذلك اللحوم الحمراء والمصنعة ،و استهلاك الكحول بينمااستخدام المكملات المضادة للأكسدة ، الرضاعة الطبيعية يجنب بشكل كبير الوقوع فريسة لهذا المرض.



و يؤكد التقرير انه يمكن الحصول على اللقاح في بعض الحالات مثل حالة سرطان الكبد ، في حالات كثيرة يمكن الوقاية منها باستخدام لقاح التهاب الكبد الوبائي (إلزامي في إيطاليا لحديثي الولادة).



كما أن حالة الأورام الناجمة عن فيروس الورم الحميدي ، مثل تلك الموجودة في عنق الرحم والتي يصل عددها إلى 69000 حالة جديدة في السنة ،.



و هناك كذلك 30،000 حالة وفاة يتم تسجيلها في أوروبا. "و يشير التقرير إلى ان منظمة الصحة العالمية تقدم اللقاح للفتيات والبعض للأولاد" (مثل إيطاليا). بيد أن الهدف هو "رفع معدلات التغطية ، للوصول إلى بلدان مثل البرتغال ، وهي واحدة من أوائل الدول التي قدمتها ، والتي تتباهى بتطعيم 90٪ من السكان المستهدفين".



