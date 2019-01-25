دراسة: قضاء الأطفال وقتاً طويلاً على الهواتف يُؤثر على نومهم

أنسامد - 25 يناير /كانون الثاني - كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يقضون ساعات في اللعب على أجهزة الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية أو العاب الفيديو لا يحصلون على القدر الكافي من النوم.



وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأطفال دون سن 10 سنوات ممن يقضون 4 ساعات أو أكثر على الأجهزة الإلكترونية المحمولة في اليوم أكثر عرضة لعدم الحصول على قسط كافي من النوم.



وأجريت الدراسة في جامعة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا. ووفقا للدراسة، فإن الأجهزة المحمولة ربما تكون أكثر ضرراً من مجرد مشاهدة التلفزيون لأنه يسهل على الأطفال نقلها لغرف نومهم عند إطفاء الأنوار ليلا. وأوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والجمعية الكندية لطب الأطفال ووزارة الصحة الاسترالية بضرورة ألا يقضي الأطفال أكثر من ساعتين على الأجهزة الالكترونية في اليوم، وذلك بسبب تأثير الاجهزة الالكترونية على نوم الاطفال.



