جربي رجيم العصائر فقط لإنقاص وزنك!

أنسامد - 22 يناير /كانون الثاني/ - هناك أنظمة غذائية وحميات كثيرة تسهم في إنقاص وزنك وتساعدك على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة غير المستحبة، ولكن ننصحك قبل أن تنفذي أي نوع من أنوع الرجيم بأن تختاري نظاماً غذائياً غنياً بالفيتامينات والألياف ليقوي جسمك ويحيمه من مضاعفات عملية إنقاص الوزن. ولهذا السبب ندعوك إلى التعرف إلى رجيم العصائر الصحي لتزيلي الكيلوغرامات الزائدة. إليك التفاصيل من خلال هذا الموضوع من موقع أنوثة.



ما هو رجيم العصائر؟ إنه رجيم يرتكز على العصائر والمشروبات الساخنة وينقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى: تملي علينا المرحلة الأولية من تنفيذ هذه الحمية الغذائية الالتزام بشرب العصائر فقط لا غير مكان الوجبات الرئيسية لمدة لا تتعدى 3 أيام.



المرحلة الثانية: وتمتد هذه المرحلة لمدة 4 أيام فقط، ويسمح حينها بتناول 6 وجبات خلال النهار تنقسم إلى 3 وجبات من الفواكه والخضار و3 وجبات من البروتين والنشويات شرط أن تكون الكميات قليلة وتشدد المرحلة الثانية على ضرورة الابتعاد عن الدهون والسكريات.



ما هي الخطوات التمهيدية التي يجدر بك فعلها قبل تنفيذ هذه الحمية؟ يجب التحضّر نفسياً وجسدياً قبل تنفيذ رجيم العصائر، فننصحك بشرب كوب من العصير قبل 20 دقيقة من موعد الوجبات الرئيسية اليومية لما لها من قدرة على تخفيف الشعور بالجوع.



كيف يطبق رجيم العصائر؟ طريقة التنفيذ في المرحلة الأولى: - من البديهي من أن لا تشربي سوى العصائر والكوكتيلات الطبيعية الخالية من الإضافات أو المواد الحافظة.



- خلال المرحلة الأولى يجب الامتناع عن تناول الطعام واستبداله بعصائر متنوعة تغتني بالفيتامينات والألياف.



- ولتحسين ورفع مستوى الأيض أو حرق الدهون في الجسم ننصحك بزيادة بعض التوابل على العصائر التي تحتمل هذا النوع من الإضافات كعصير الطماطم مع الفلفل أو الليمون مع الزنجبيل مثلاً.



- ندعوك إلى اختيار أنواع غير متشابهة من الفواكه والخضار لكي تحصلي على عدد كبير من العناصر الغذائية التي تدعّم جسمك وتقويه.



- يمكنك الاختيار بين عصير الفواكه وعصير الخضار، وإن لم تحبي الأخير أضيفي عليه رشة من الملح لتحسين مذاقه.



طريقة التنفيذ في المرحلة الثانية: - طبعاً بعد انتهاء المرحلة الأولى لا يجدر بك تناول الطعام بكميات كبيرة لأن المعدة ستعاني حينها من مشكلة عسر الهضم، لذلك عليك إدخال المأكولات إليها بتأنٍ، فابدئي بتناول الشوربات كشوربة الخضار مثلاً.



- بعدها مرري تدريجياً الخضار، الفواكه، البروتين والمكسرات دون المبالغة في حجم وكمية الوجبة.



- وبعد انقضاء المرحلة الثانية ينصح بعدم العودة إلى تناول السكريات والدهون.



ما هي العصائر والمشروبات الساخنة المسموح بها خلال هذا الرجيم؟ - عصير الليمون - عصير الكيوي - عصير الأناناس - عصير البرتقال - عصير التوت - عصير الفراولة - خليط عصير الكيوي والبرتقال - عصير الطماطم - عصير الجزر - عصير البقدونس - عصير الجوافة - الزنجبيل (يمكن إضافة القرفة، أو الليمون) - الشاي الأخضر