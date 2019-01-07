دراسة:المشروبات الغازية تزيد من الإصابة بأمراض الكلى

أنسامد - 7 يناير /كانون الثاني - كشفت دراسة حديثة أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكريات وعصائر الفاكهة والبيرة وحتى الشاي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى. وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كثرة تناول الشاي والعصائر المحلاة بالسكر قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين بمرور الوقت.



وأضافت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي والعصائر المحلاة بالسكر بانتظام يواجهون مخاطر الإصابة بالأمراض بنسبة 61%.



ويتسبب مرض الكلى المزمن بوفاة مابين 40 الف و45 ألف شخص كل عام في بريطانيا، وفق بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.



ويبلغ معدل انتشار المرض في الولايات المتحدة حوالي 14%، نتيجة ارتفاع ضغط الدم والسكر كسببين رئيسيين. ومن بين الأسباب التي يمكن أن تساهم في تلف الكلى، التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وعدم ممارسة الرياضة.



وأشارت الدراسة إلى أن الصودا وحدها مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 9%.



