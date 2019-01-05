إنخفاض عالمي بمعدل الإصابة بالالتهاب الرئوى خلال 15 عاما

أنسامد - 5 يناير /كانون الثاني/ - انخفض معدل انتشار الإصابة بالالتهاب الرئوى لدى الأطفال والوفيات المرتبطة به بشكل كبير منذ عام 2000 إلى 2015، وفقًا لدراسة نشرت بمجلة The Lancet Global Health فى عدد يناير.



واستخدم ديفيد ماكاليستر، دكتوراه فى الطب من جامعة جلاسكو بأسكتلندا وزملاؤه، بيانات من مراجعة منهجية لتقدير الإصابة بالالتهاب الرئوى الإكلينيكى، بالإضافة إلى عدد حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات بسبب الالتهاب الرئوى لدى الأطفال أقل من خمس سنوات فى البلدان النامية كل خمس سنوات خلال فترة الأهداف الإنمائية للألفية (من عام 2000 إلى 2015).



ووجد الباحثون أن عدد حالات الالتهاب الرئوى الإكلينيكي لدى الأطفال الصغار على مستوى العالم انخفض بنسبة 22%، من 178 مليوناً فى عام 2000 إلى 138 مليوناً فى 2015.



وحدث أكثر من نصف حالات الالتهاب الرئوى فى العالم (54%) عام 2015 فى نيجيريا، إندونيسيا وباكستان والصين والهند، مع 32%من العبء العالمى من الهند وحدها. وانخفضت جميع عوامل الخطر الرئيسية لالتهاب الرئة لدى الأطفال (قلة الرضاعة الطبيعية، والزحام، وسوء التغذية، وتلوث الهواء الداخلى، وقلة التطعيمات، وفيروس نقص المناعة البشرية للأطفال) فى جميع المناطق خلال فترة الدراسة.



وأكد الباحثون أن هذا الانخفاض يتناسب مع الحد من انتشار بعض عوامل الخطر الرئيسية للالتهاب الرئوى، وزيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدخلات الوقائية، وتحسين الوصول إلى الرعاية ، ونوعية الرعاية فى المستشفيات.



