دراسة: الإصابة بمرض السكر والسمنة ترتبط بتدخين الشيشة

انسامد - 4 يناير/كانون الثاني - كشفت دراسة حديثة أن أضرار تدخين الشيشة لا تقتصر على أمراض الجهاز التنفسي فحسب، بل تزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر.



ووفقا للدراسة التي أعدها خبراء من كلية الطب في "Brighton and Sussex" ببريطانيا ونشرت نتائجها صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن من يدخنون الشيشة هم أكثر عرضة ليصابوا بالنوع الثاني من داء السكر، مقارنة بغير المدخنين.



وذكرت الدراسة أن جلسة واحدة من استنشاق الشيشة أسوأ بكثير من تدخين علبة كاملة من السجائر.



أُجريت الدراسة على عينة من 9840 مشاركا يضمون 6742 شخصا من غير المدخنين، إلى جانب 976 ممن دخنوا في وقت سابق،و864 من مدخني السيجارة سابقاً و1067 من مدخني الشيشة سابقاً و41 من مدخني الشيشة والسجائر.



وكشفت نتائج الدراسة أن السمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومرض السكر، وداء الدهون ارتبطت بشكل إيجابي مع تدخين الشيشة، بينما ترتبط بشكل سلبي بتدخين السجائر.



