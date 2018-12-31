الكحة... أسبابها وأنواعها وطرق علاجها

أنسامد - 31 ديسمبر /كانون الأول/ - يعاني أغلبنا خلال فصل الشتاء من نزلات البرد المتكررة، والتي بدورها تكون سبب رئيسي في إصابتنا بالكحة. ربما لا ندرك حقاً السبب الرئيسي في الكحة ولماذا تختلف حدتها من شخص لآخر. وبما أننا هذه الفترة أصبحنا أكثر عرضه لها، قررنا أن نجمع لك كل ما ترغبين معرفته عن الكحة، وأسبابها وطرق علاجها سواء كانت للأطفال أو للكبار.



ما هي الكحة؟في البداية يجب أن تعلمي جيداً ما هي الكحة. ولذلك دعيني أخبرك بشكل بسيط أنها محاولة من الجسم لطرد المواد الغريبة التي أصابت الجهاز التنفسي. ولذلك ستلاحظين أن الإصابة بها أمر مرتبط بشكل كبير بدور الأنفلونزا. ما هي أسباب السعال؟في الحقيقة هناك أسباب عديدة للإصابة بالكحة سواء كانت للأطفال أو للكبار، ولذلك قررنا أن نجمع هذه الأسباب في النقاط التالية.



1 - الأمراض الفيروسية كالإصابة بالأنفلونزا٢- الإصابة بالالتهاب الرئوي والذي يعد واحداً من أخطر الأسباب٣- تلوث مجرى التنفس٤- التهاب جيوب الأنفية٥- أمراض الرئة٦- التدخين بكافة أشكاله٧- الجلوس لفترات طويلة وسط مدخنين٨- الحساسية من بعض أنواع الطيور أو الحيوانات٩- بعض الأمراض النفسية تكون سبباًأنواع الكحةتوجد أنواع مختلفة للكحة، ولذلك يجب تحديد النوع أولاً ومن ثم تحديد العلاج:١ - الكحة الجافة: وهي التي لا يصاحبها بلغم وتكون مؤلمة بالحلق.٢- الصفيرية: وهي التي يصاحبها صوت صفير.٣- الرطبة: وهي التي يصاحبها بلغم.متي يجب اللجوء لطبيب لعلاج السعال؟طبقاً لما عرضناه في السابق، فهذا يعني أن الكحة أحياناً تكون أمراً غير مقلقاً وأحيان أخرى تكون مؤشر شديد الخطورة. إذن يجب أن نعلم جيداً متى يجب اللجوء لطبيب.



