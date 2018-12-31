دراسة:تناول وجبة الافطار يقى من مرض السكري

أنسامد -31 ديسمبر/ كانون الأول - كشف دراسة حديثة أن عدم تناول وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكر بمقدار الثلث.



وأضافت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأفراد الذين لا يتناولون وجباتهم الصباحية أكثر عرضة بنسبة 33% للإصابة بمرض السكر من النوع 2، وفقا لتحليل بيانات قرابة 100 ألف شخص.



ووصفت وجبة الافطار بأنها أهم وجبة في اليوم.



ويزداد الخطر بنسبة 55% لدى الأشخاص الذين يتجنبون تناول وجبة الإفطار 4 مرات أسبوعيا على الأقل، مقارنة مع غيرهم الذين يتناولون وجبات الافطار صباحا.



ويعتقد الباحثون أن السبب يعود إلي ميل الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، لتناول وجبة خفيفة في وقت لاحق من اليوم.



وجمع الباحثون نتائج 6 دراسات سابقة لاكتشاف تأثير النظام الغذائي على مرض السكر عند 96 ألف مشارك.



وقالت الدكتورة سابرينا شليسنغر من مركز أمراض السكر الألماني في دوسلدورف، يُعتقد أن 30% من الناس في جميع أنحاء العالم لا يتناولون وجبة الإفطار.



وكشفت الدراسة أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة لتجنب وجبة الإفطار لأنهم يعتقدون بشكل خاطئ أن هذا يقلل من السعرات الحرارية التي يتناولونها.



ووجد الباحثون أن الأشخاص أكثر عرضة بنسبة 22% للإصابة بمرض السكر في حال تخطيهم وجبة الإفطار، بغض النظر عن وزنهم.



