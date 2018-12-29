كيف تحافظي على صحة قلبك؟

أنسامد - 29 ديسمبر / كانون الأول/ - "اضبطى إيقاع قلبك" انطلقت هذه الحملة لتوعية السيدات عن أهمية الحفاظ على صحتهن ولياقتهن والمواظبة على التمارين الرياضية للحصول على صحة أفضل، ومن أجل لفت انتباه السيدات عن أهمية صحة القلب والأوعية الدموية، بدأت الحملة فى مركز التسوق الخاص بماجد الفطيم بالشراكة مع جمعية القلب الأمريكية ومستشفى دار الفؤاد والتى أقيمت فى مول مصر ومراكز تجارية أخرى فى الشرق الأوسط.



وتتضمنت هذه الحملة فحوص وتحاليل واستشارات طبية للإطمئنان على صحة القلب والأوعية الدموية. وبجانب الاستشارات الطبية المجانية، كان لأخصائي اللياقة البدية مثل HIT وراحة بالي Rahet Bally دور فعال فى اقامة بعض النشاطات الرياضية وخاصة للأمهات من أجل مساعدتهن فى الحفاظ على صحتهن.ولأن صحتك تهمنا، كان لفستاني لقاء مع أخصائى أمراض القلب فى مستشفى دار الفؤاد، إسلام صلاح البحيري، والذى أجاب عن بعض الأسئلة الهامة والتعلقة بصحة القلب.في البداية نود أن نعرف تفاصيل أكتر عن مشاركتكم بحملة "اضبطي ايقاع قلبك" بالمشاركة مع مول مصر؟ هدف الحملة زيادة التوعية عن أمراض القلب وأهمها قصور الشرايين التاجية وعمل فحوصات مجانية للضغط والسكر، وأيضا عمل تقييم كامل لجميع المشتركين لمعرفة نسبة الاصابة بأمراض القلب في المستقبل. بل وتم عمل تقييم للمشتركين الذين يعانون من ارتفاع فى ضغط الدم وداء البول السكري وقصورالشرايين التاجية وأمراض القلب الاخرى وارشادهم بالخطوات المطلوب اتباعها سواء بزيارة العيادات الخارجية أو عمل المزيد من الفحوصات والمتابعة مع طبيب متخصص. ما هي العوامل المؤثرة على صحة القلب؟تختلف العوامل التي تؤثر على الشرايين التاجية وكفاءة عضلة القلب ومن أهمها النظم الغذائيه الخاطئة وعدم ممارسة الرياضة بشكل دوري بل والتاريخ الوراثي في العائله والذى يشتمل على حالات تعاني من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، داء البول السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول بالدم والتدخين.



ما هي الأعراض التي من خلالها يجب التوجه إلى المستشفى؟أهم الاعراض القلبية التي يجب من خلالها التوجه فوراً الى الطوارئ هي ألم بالصدر، تسارع ضربات القلب، صعوبة بالتنفس، حالات الاغماء وفقد الوعي والشعور المفاجئ بالارهاق الشديد الغير مفسر. كيف يمكن المحافظة على صحة القلب؟للحفاظ على صحة القلب لابد من اتباع نظام غذائي جيد يتضمن نسب قليلة من الدهون وتناول الخضروات والفاكهة والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة وممارسة الرياضة بشكل مستمر مع الالتزام بعلاج الضغط والسكر في حالة الاصابة بهذه الأمراض مع المتابعة الدورية بالتحاليل الطبية في عيادات الباطنة والقلب والالتزام بارشادات الطبيب مع الاقلاع عن التدخين فورا.نسبة الإصابة بأمراض القلب في مصر؟طبقا لمنظمة الصحة العالمية في آخر احصائية لسنة ٢٠١٧، فان نسب الوفاة من أمراض القلب في مصر هي ٢٤٫٥٨% من اجمالي عدد الوفيات، وهذا مؤشر حيوي لمناقشة الأسباب وعمل حملات توعية لتجنب المرض.



