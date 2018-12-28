تعرّف على ٨ مصادر طبيعية للحفاظ على جهاز المناعة

أنسامد - 28 ديسمبر / كانون الأول/ - تعد أمراض جهاز المناعة من أخطر الأمراض التي تهدد صحة الإنسان, لذا ينصح الأطباء بالوقاية من الأمراض قبل فوات الأوان من خلال اللجوء إلى الأغذية الصحية والطبيعية، و إليكم أشهر الأغذية التي تقي جهاز المناعة من الأمراض المختلفة: - الفاصوليا الجافةوهي من الخضراوات التي تحتوي على العديد من الكربوهيدرات المعقدة التي تحافظ على مستوى ثابت للسكر في الدم لأطول فترة ممكنة، كما تحتوي على بعض المركبات المضادة للشيخوخة.



- أسماك السلمون وهو واحد من أهم مصادر الحمض الدهني "أوميجا 3" التي تقي من زيادة نسبة الكولسترول بالدم, كما أن لحمه يحتوي على مواد فعالة مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة,،مما يطيل عمر خلايا الجسم.



- العدس وهو من النباتات البقولية الجافة ذات الأربع أنواع؛ الأصفر, والأحمر, والأسود, والأخضر. يعتبر العدس مصدراً مهماً للعديد من الألياف التي تخفض نسب الكولسترول بالدم وتنظم عمل الجهاز الهضمي لتسهيل الهضم, كما أنه غني بفيتامين "أ".



- الشوكولاتة الداكنةفهي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات وتجلط الدم، و تساعد على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والدورة الدموية للحماية ضد مرض السكر، كما تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ والقلب، لذلك يمكن أن تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية.



- الرمان هو مصدر مهم للحديد اللازم لتجديد كرات الدم الحمراء، كما أنه مصدر مهم لكثير من المواد التي تساعد على حيوية الخلايا وتقاوم سرطان الرئة و البروستاتا، ويحتوي أيضا على عناصر مضادة للأكسدة.



- السبانخ وهي من الخضراوات الورقية الداكنة الخضرة الغنية بعنصر الحديد و فيتامين "أ"، "ج" والتي تعد من مضادات الأكسدة المهمة, كما تحتوي على مادة "اللوتين" اللازمة لصحة العين وسلامة الرؤية.



- اللوزوهو من المكسرات الغنية بفيتامين "هــ" , كما أنه يعمل على تخفيض الكولسترول مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب بالإضافة لتقوية الجهاز المناعي.



- زيت الزيتون ونحصل عليه من عصر ثمار الزيتون ويضاف لكل أنواع الطعام وذلك لقيمته الغذائية العادات. حيث أنه يحمي شرايين القلب من ترسب الكولسترول على جدارها, كما يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من فيتامين "هــ" ومجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة والالتهاب.



