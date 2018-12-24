دراسة :الألعاب التقليدية أفضل للأطفال من الالعاب التكنولوجية

أنسامد - 24 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت دراسة حديثة أن الألعاب التقليدية مثل الألغاز وألعاب التركيب أفضل لنمو الأطفال من الالعاب التكنولوجية باهظة الثمن.



أجرت الدراسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ونشرت نتائجها صحيفة صن البريطانية.



وطالب أطباء الأطفال من الآباء شراء العاب قديمة الطراز لاطفالهم لانها تثير لديهم القدرة على الخيال والابداع. بينما السماح للأطفال بقضاء ساعات على الأجهزة الإلكترونية قد يؤخر قدراتهم على تطويرهم الكلام واللغة.



وأوضحت الدراسة أن اللعب على الأجهزة اللوحية أو الهواتف ينتج عنه الاستعاضة عن اللعب مع الوالدين وكون الطفل نشطا، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة خطر السمنة.



وأضافت الدراسة أن الألعاب التقليدية تدعم المهارات الحركية الدقيقة والنمو المعرفي واللغوي والمهارات والرياضيات المبكرة.



