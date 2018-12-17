إدمان الشاشات الإلكترونية يُحدث تغيرات في دماغ الأطفال

أنسامد - 17 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت دراسة أمريكية حديثة عن وجود تغييرات في دماغ الأطفال الذين يمضون وقتا طويلا أمام الشاشات.



ووفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أجرى الدراسة المعهد الوطني لتعاطي المخدرات بالولايات المتحدة، ونشرت نتائجها محطة "سي بي أس".



وشملت الدراسة فحص أدمغة 4500 طفل بين سن التاسعة والعاشرة لمعرفة مدى تأثير الوقت الذي يمضيه الاطفال أمام الشاشات.



وكشفت نتائج الدراسة وجود "مسارات مختلفة" في أدمغة الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو ألعاب الفيديو لاكثر من 7 ساعات في اليوم. كما تبين وجود تراجع في سماكة قشرة الدماغ بشكل مبكر.



وقالت الدكتورة جايثري دولينج قائدة فريق الدراسة: " لا نعرف إذا ما كان هذا سببه الوقت الذي يقضيه الاطفال أمام الشاشات. ولا نعرف إن كان الأمر سيئا".



وأضافت الدراسة أن الأطفال الذين يقضون أكثر من ساعتين في اليوم أمام الشاشات يحصلون على درجات أقل في اختبارات الذاكرة واللغة.



كما كشفت الدراسة وجود العديد من العوامل الاخري، من بينها أن أكثر الاطفال استخداما للاجهزة الذكية يتفاعلون بشكل أقل مع محيطهم الاجتماعي كما تتراجع لديهم القدرة على مواجهة العالم الحقيقي.



