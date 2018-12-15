إكتشفيي مخاطر تراكم الدهون الثلاثية في الجسم!

أنسامد - 15 ديسمبر/ كانون الأول / - مع الأسف تقودنا عاداتنا الغذائية اليومية، إلى الإصابة بعدة أمراض مزمنة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحيّة معقّدة. فالأطعمة والمشروبات المشبعة بالدهون تؤثر سلباً على صحتنا البدنية وتحدث خللاً في نسب الدهون الحميدة في جسمنا فترفع معدلاتها، وهذا ما يشكل خطراً كبيراً على حياتنا.



ما هي الدهون الثلاثية؟ إنها دهون موجودة في الجسم ومكونة من ثلاث جزيأت، يؤدي ارتفاع معدلاتها في الدم إلى الإصابة بأمراض عدة.



ما هي أعراض ارتفاع نسب الدهون الثلاثية في الجسم؟ - تراكم الشحوم في البطن ومنطقة الخصر بشكل كبير وملفت.



- إرتفاع ضغط الدم بشكل كبير.



- تخطي نسبة الدهون الثلاثية في الدم عن 150 مغ/ديسيلتر.



- زيادة معدل السكر بالدم عن معدل ال100 مغ/ديسيلتر.



- تقلص نسبة الكوليسترول الحميد (HDL-C) في الدم.



ما هي مخاطر ارتفاع نسب الدهون الثلاثية في الجسم؟ - هذا الارتفاع قد يؤدي إلى تصلب الشرايين بسبب تراكم الدهون في الجدران الداخلية لهذه المنطقة.



- أمراض القلب على أنواعها، كالنوب القلبية والجلطات.



- عندما ترتفع نسب الدهون الداخلية عن 1000 مغ/ديسيلتر، هناك احتمالية أن يصاب البنكرياس بالتهاب حاد.



- يمكن أن يصاب الشخص الذي ترتفع نسبة الدهون الثلاثية في جسمه بالجلطات الدماغية.



كيف يتم تخفيض نسب الدهون الثلاثية في الجسم؟ - للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، ننصحهم بخسارة الوزن واتباع نظام غذائي صحي بعيد عن الدهون والحلويات. كما ننصحهم بالتركيز على الأطعمة الغنية بالأوميغا 3.



- من المهم ممارسة الرياضة كالمشي مثلاً لتخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، على الأقل 3 أيام في الأسبوع ولمدة 30 دقيقة.



- التوقف عن التدخين والكحول لأنهما يسببان أمراض كثيرة لجسم الإنسان.



