العلاج الامثل للتخلص من الأرق وقلة النوم

انسامد - 4 ديسمبر - كانون اول - مشاكل النوم والارق خلال الليل تعتبر من المشاكل الاكثر شيوعاً، حيث تعاني نسبة كبيرة من الاشخاص من هذه الامور، وقد تؤثر سلباً على الصعيد الصحي الجسدي والنفسي.



وفي هذا الموضوع اليوم من موقع أنوثة، اخترنا أن نطلعك على ابرز طرق علاج الارق وقلة النوم، كي تتمكني من التمتع براحة اكبر ونوم هانئ خلال الليل. ما هي طرق علاج الارق وقلة النوم؟ - بعض العادات التي تتبعينها يمكن أن تكون مضرة بنومك خلال الليل، لذا من المفضل الابتعاد عن العادات السلبية قبل الخلود الى النوم، والحصول على الراحة والاسترخاء كي تتمكني من الحصول على القسط الوافي من النوم. وفي هذا الاطار، ابتعدي عن القيام بالاعمال الشاقة خلال الليل، أو التفكير المستمر في الامور الصعبة، وامنحي نفسك الراحة التي تحتاجين اليها. نصائح لنوم عميق دون ارق! - ايضاً من الامور التي تساعدك على الخلود الى النوم ومحاربة الارق هو الاستحمام قبل النوم الذي يساعد على الجسم على الاسترخاء، وعلى محاربة التشنجات التي يمكن ان تعيق الحصول على النوم الهانئ، وبالتالي فمن المهم الاستحمام ليلا بالماء الساخن الذي يعتبر مفيدا جداً للاعصاب الجسمية. - كما أن التخفيف من تناول الاطعمة الدسمة والتي تحتاج الى فترة طويلة للهضم خلال الليل يعتبر من الخطوات المساعدة على التخفيف من الارق والخلود الى النوم بطريقة هانئة. فعمل الجهاز الهضمي يؤثر على الجهاز العصبي في الجسم، وبالتالي يمكن أن يسبب لك الصعوبة في النوم والارق، لذا ابتعدي عن الوجبات الدسمة واستعيضي عنها بالوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة المريحة. هل تعانين من مشكلة الارق ليلاً؟ اليك الحلول المناسبة! - بالاضافة الى ان محاربة الارق وصعوبة النوم يمكن ان تتم من خلال بعض الهوايات البسيطة والخفيفة على غرار المطالعة أو الاستماع الى الموسيقى أو غيرها من الهوايات التي تساهم في ارخاء الاعصاب والشعور بالنعاس، لذا يمكنك اللجوء الى احداها لكي تتخلصي من مشاكل النوم في الليل.



