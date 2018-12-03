دراسة:العمل أكثر من 50 ساعة أسبوعيا يصيب باضطرابات عقلية

أنسامد - 3 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت دراسة علمية فرنسية حديثة أن العمل لاكثر من 50 ساعة أسبوعيا يؤدي إلى اضطرابات نفسية.



وأستندت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "بيير دنيكر" الفرنسية ونشرت نتائجها صحيفة "لوباريزيان" إلى تحليل بيانات 3200 شخص.



وكشفت الدراسة أن 22% يعانون من مشكلات نفسية بسبب زيادة عدد ساعات العمل، كما أظهرت النتائج أن النساء هن الأكثر عرضة للاضطرابات العقلية بنسبة 26% مقابل 19% للرجال.



وقالت أستريد شيفانس قائدة فريق البحث والأخصائية في علم الأوبئة : "لقد أردنا قياس مخاطر الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية، والإدمان لدى العاملين الفرنسيين".



وأضحت أن الاشخاص الذين شملتهم الدراسة أجابوا عن استبيان فحص علمي أثبت أن ما لا يقل عن 5 من أصل 6 فرنسيين يعانون من اضطرابات نفسية. وأوضحت الدراسة أن أكثر من يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية هم العاملون بقطاعات العقارات، والبنوك، والتأمين.



ووفقا للدراسة، أصحاب الدخل المنخفض الذين يحصلون على أقل من 15 ألف يورو سنويا الأكثر تعرضا للاضطرابات.



ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على الصحة النفسية العمل الليلي، ومواعيد العمل غير المنتظمة، والسفر أكثر من ساعة ونصف يوميا.



وأظهرت الدراسة أن 40% من أصحاب المهن المستقلة من المحامين، والتجار، ورجال الأعمال يعانون من القلق المستمر على مستقبلهم المهني.



