قضاءالأطفال ساعات أمام الأجهزةالذكية يعرضهم للسرطان

اسامد - 20 نوفمبر - تشرين الثاني - كشف الصندوق العالمي لأبحاث السرطان عن تزايد مخاطر تعرض الأطفال للهواتف الذكية وأجهزة التابلت والألعاب الإلكترونية ؛ إذ تؤثر هذه التكنولوجيا بالسلب على صحة الأطفال.



ورصد الصندوق العديد من الآثار السلبية وفي مقدمتها السمنة لدى الأطفال على المدى الطويل باعتبارها أهم الأخطار الناتجة عن تعرض الأطفال للهواتف الذكية كما أنها من بين الأسباب الرئيسية المسببة لـ12 نوعا شائعا من أنواع السرطانات؛ مثل: سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والكبد والمبيض والكلى والبنكرياس بالإضافة إلى قصر النظر وذلك بحسب ما نشرت صحيفة /التلجراف/ البريطانية، على موقعها الإلكتروني .



كما حذر الصندوق من أن قضاء ساعات طويلة أمام شاشات الأجهزة الذكية مرتبط بانخفاض مستويات النشاط البدني وعدم الإحساس بالشبع التام؛ مما يؤدي إلى الاستهلاك المفرط للوجبات الخفيفة والسريعة دون نفع، والتي غالبا ما يتم تسويقها عبر هذه الأجهزة نفسها. وفي سياق متصل .. كشف بحث لكلية (كينج كولدج) في لندن أن عدد الأطفال الذين يعانون من قصر النظر تضاعف من 2ر7% إلى 4ر16%، إذ اعتبر خبراء أن تحديق الأطفال في شاشات الأجهزة الذكية قد ساهم في زيادة هذه النسبة.



وكانت دراسات سابقة قد رصدت قضاء صغار السن متوسط 8 ساعات يوميا أمام الأجهزة الذكية، فيما حذر علماء من تأثيرات هذا الأمر المتعددة على صحتهم.



