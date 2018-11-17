الإستعمال المفرط للمضادات الحيوية يهدد الصحة البشرية

أنسامد - 17 نوفمبر /تشرين الثاني/ - أكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية والفيروسات بالمؤسسة الإستشفائية العمومية ببوفاريك ولاية البليدة في الجزائر الدكتور محمد يوسف على هامش الإحتفاء باليوم الوطني للمقاومة للمضادات الميكروبية الذي نظم تحت شعار "المضادات الميكروبية : لنكن مسؤولين" أن الإستعمال "غير العقلاني لهذه الأدوية " لدى الإنسان والحيوان وفي الزراعة أدى إلى ظهور مقاومة لهذه الأصناف مما سبب وسيتسبب مستقبلا في "اضرار وخيمة على الصحة البشرية".



وأشار بالمناسبة إلى تنصيب لجنة متعددة القطاعات في اطار المخطط الإستراتيجي لمكافحة المقاومة للمضادات الميكروبية للحد من "سوء استعمالها خاصة وان العلم لم يتوصل بعد إلى اختراع مضادات جديدة بعد فقدان فعالية الكثير من الأصناف القديمة".



ودعا في هذا الإطار كل الفاعلين في الميدان من أطباء وصيادلة وبياطرة وفلاحين كل في ميدانه إلى ضرورة "احترام الإستعمال العقلاني للمضادات الميكروبية حتى لا يضعون الصحة البشرية في خطر" .



وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر الدكتور نغيسان بلا فرانسو من جهته إلى الرسالة التي وجهها المدير الجهوي للمنظمة إلى القارة الإفريقية الدكتور ماتشيديسو مواتي بمناسبة الأسبوع العالمي حول الإستعمال العقلاني للمضادات الحيوية المنظم بين 12- 18 من الشهر الجاري والتي حث فيها على"الإستعانة بنصائح مستخدمي الصحة قبل تناول المضادات الحيوية حتى لا تشكل خطرا على صحة الإنسان".



