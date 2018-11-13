لحماية بشرتك من الجفاف في فصل الشتاء

انسامد - 13 نوفمبر - تشرين الثاني - تتعرّض البشرة في فصل الشتاء إلى الكثير من الأمور التي تضعف نضارتها وتسلبها ترطيبها وإشراقتها. فالهواء الجاف والمياه الساخنة يؤثّران بشكل سلبي على صحة البشرة لذلك وجب عليك الاعتناء بها بشكل أكبر خلال هذه الفترة من السنة. إكتشفي روتين العناية بالبشرة في فصل الشتاء في هذا الموضوع من موقع أنوثة.



لحماية بشرتك من تأثيرات فصل الشتاء! من الضروري أن نبدأ بغسل بشرتنا بالماء الفاتر قبل أن تحتك بالمياه الساخنة التي من شأنها أن تُفقد البشرة عدداً من الزيوت الطبيعية المرطبة.



صحيح أننا لا نشعر بالعطش خلال فصل الشتاء، إلا أننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الماء لحماية بشرتنا من الجفاف ولترطيبها من الداخل والخارج.



من المهم أن نختار الغسول الأفضل لبشرتنا خلال فصل الشتاء كي لا تتعرض بشرتنا وبالأخص بشرة الوجه إلى الجفاف بسبب اختيارنا الخاطئ للغسول. وننصحكِ في هذا المجال باختيار أنواع الغسول التالية: * Vichy Ideal White Brightening Deep Cleansing Foam * Beesline Propolis Face Wash * Avene Extremely Gentle Cleanser لتقشير البشرة فوائد وأضرار خلال فصل الشتاء، فهو يساعد على إزالة طبقة الجلد الميت التي تسلب البشرة نقاوتها، إلا أن تقشير البشرة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع سيسلب البشرة الزيوت الطبيعية الموجودة داخلها لتظهر مشكلة الجفاف خلال أيام قليلة.



يجب كذلك لحماية البشرة تناول هذه الأطعمة تعيد النضارة والترطيب للبشرة وتعمل على تغذية وتجديد خلاياها، لذلك ننصحك بتناول الأسماك، السبانغ، بزور الكتان، الجوز وغيرها للحفاظ على بشرتك خلال فصل الشتاء.



للحد من تصبغات البشرة: - الماسكات الطبيعية: يمكن الاستعانة بمواد طبيعية وتطبيقها كماسكات على الوجه لترطيب البشرة بعيداً عن المواد الكيماوية ونعد منها: العسل، الأفوكادو، الموز، زيت الزيتون، اللبن...



- الكريمات المرطبة: ونحصل عليها من الصيدليات، ولكن ننصح بالانتباه إلى اختيار النوع الذي يلائم بشرتكِ.



