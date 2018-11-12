تناول القهوة يقلل من الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش

أنسامد 12 نوفمبر/ تشرين الثاني - كشفت دراسة حديثة أن تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون (الشلل الرعاش) في وقت لاحق من الحياة.



ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة الإندبندنت البريطانية، هناك أدلة جديدة على فوائد القهوة سواء كانت خفيفة التحميص أو المحمصة جيدا مع الكافيين أو المحمصة من دون الكافيين. وأوضحت الدراسة أن العلماء تمكنوا من تحديد مجموعة من المركبات في القهوة تسمى "الفينليندارس"، التي تظهر أثناء عملية تحميص البن.



ولا تسبب هذه المادة الشعور بالمذاق المر فقط المرتبط بالقهوة، ولكنها تعوق أيضا دمج بروتينات أميلويد-بيتا وتاو، الموجودة في أدمغة المرضى الذين يعانون من الزهايمر والشلل الرعاش.



وذكر العلماء أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها أي شخص في كيفية تفاعل تلك المادة مع البروتينات المسؤولة عن مرض الزهايمر ومرض الشلل الرعاش.



وكشف العلماء أن الخطوة التالية ستكون التحقق من مدى فائدة هذه المركبات، وما إذا كانت لديها القدرة على دخول مجرى الدم، أو عبور الحاجز الدموي الدماغي.



ووجد العلماء أن البن المحمص الداكن يبدو أنه يوفر أكبر قدر من الحماية ضد مرض الزهايمر ومرض باركنسون عن بقية الأنواع الأخرى، لكنهم أكدوا ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث قبل استخدام القهوة في العلاج الطبي.



