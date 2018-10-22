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جمال و صحة - صحة
دراسة: النظام الغذائي الصحي يطيل عمر مرضى السرطان
    انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي صحي قد يطيل بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة حتى لو سبق واتبعوا نظاما سيئا.

    واضافت الدراسة التي اجرتها جمعية السرطان الأمريكية أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن منخفض الأطعمة السكرية والمالحة والجاهزة يمكن أن يقلل المخاطر إلى الحد الأدنى.

    وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التغيرات في النظام الغذائي يمكن أن تساعد المرضى على العيش حياة أطول حتى بعد تشخيص السرطان.

    وحلل العلماء بيانات 2801 شخص مصابين بسرطان القولون والمستقيم وعاداتهم الغذائية، وتوصلوا إلى أن التزام المرضى بالتوجيهات الخاصة بالتغذية ادي إلى انخفاض خطر الوفاة لديهم بنسبة 20%.

    ونصحت الدراسة بتجنب الدهون الزائدة، والأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.

    كما أوصت الدراسة بتناول الفواكه والخضراوات، والتقليل من كمية اللحوم الحمراء أو المصنعة، وكذلك الالتزام بممارسة 150 دقيقة من التمارين الرياضية القوية اسبوعيا والحفاظ على جدول نوم منتظم وصحي.

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