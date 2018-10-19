دراسة: تناول القهوة يومياً يحارب الإصابة بحساسية البشرة

انسامد - 19 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت دراسة حديثة أن تناول أربعة فناجين من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بتورد واحمرار بشرة الوجه بنسبة تصل إلى 20%.



وتضيف الدراسة التي أجريت في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية ونشرت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن القهوة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتساهم في تضييق الأوعية الدموية، وهذا ما يساعد على التخفيف من أعراض احمرار البشرة.



واحمرار البشرة هو مرض تحسسي قد تستمر أعراضه لمدة أسابيع أو أشهر، ويعتقد العلماء أن سببه تشوه في الأوعية الدموية، وأنواع معينة من البكتيريا في القناة الهضمية التي تؤدي إلى انتاج مركب يسبب توسع الأوعية الدموية.



وأُجريت الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للأمراض الجلدية على 82000 امرأة بتمويل من المعهد الوطني الأمريكي للصحة.



وأوضحت الدراسة أن النساء اللواتي اعتدن على احتساء 4 أكواب من القهوة يومياً كُنّ أقل عرضة للإصابة باحمرار البشرة التحسسي مقارنة مع النساء اللواتي احتسين كميات أقل من القهوة.



وتشير دراسات سابقة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلى وجود علاقة ثابتة بين شرب القهوة وانخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض السكر والقلب والأوعية الدموية، ومرض باركنسون والكبد، وسرطان الأمعاء والرحم.



