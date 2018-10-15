مواد سامة في طلاء الأظافر ترتبط بالعقم والسرطان

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت دراسة حديثة أن طلاء الأظافر "الخالي من المواد الكيميائية" يمكن أن يحتوي على مركبات سامة ترتبط بالعقم والسرطان.



وعلى الرغم من أن عددا من أشهر صانعي طلاء الأظافر في العالم قد أعلنوا عن تخليهم عن المكونات السامة الثلاثة "DnBP" و"toluene" و"formaldehyde"، منذ سنوات، إلا أن طلاء الأظافر ما يزال يحتوي في كثير من الأحيان على مكونات مرتبطة بتسمم الدماغ وحتى تشوهات الأجنة، وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد.



وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر استخدام العديد من المواد الكيميائية في مستحضرات التجميل في عام 2004، إلا أن العلماء يقولون إن هذا أدى إلى استبدال تلك المواد بمواد أخرى سامة أيضا.



ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، لا تزال هذه المواد الكيميائية المحظورة تستخدم في كثير من الأحيان في الولايات المتحدة، حيث يسمح لمستحضرات التجميل بالوصول إلى السوق قبل اختبارها من أجل السلامة.



وقام الباحثون بفحص 40 طلاء أظافر مختلفا من المنتجات "الخالية من المواد الكيميائية"، وقد عثر على مادة تعرف بـ "ثلاثي فينيل الفوسفات" والتي يحتمل أن تكون مادة سامة، عند مستويات أعلى من 100 جزء في المليون في ثلاثة من العلامات التجارية الخالية من المواد الكيميائية.



وربطت هذه المادة الكيميائية بالتسبب في اضطرابات الهرمونات وبحالات مثل العقم وأمراض بطانة الرحم ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وحتى بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي.



كما عثر الباحثون على مواد سامة أخرى مثل الرصاص الذي ارتبط بالتقيؤ وفقدان السمع وصعوبات التعلم لدى الأطفال.



وتأتي هذه النتائج بعد أن أظهرت الأبحاث التي نشرت في سبتمبر الماضي أن مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة تحتوي على خليط من المواد الكيميائية.



وبعد تحليل أكثر من 100 امرأة، وجد علماء من جامعة جورج ماسون بولاية فرجينيا أن النساء اللواتي لديهن هذه المواد الكيميائية في البول، لديهن كميات غير طبيعية من هرمون الإستروجين والبروجستيرون.



وارتبط الإستروجين المفرط بالأورام الليفية ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، في حين أن الكثير من البروجسترون مرتبط بكل من سرطان الثدي ونزيف مهبلي غير عادي.



