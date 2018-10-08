دراسة: مكملات فيتامين "د" لا تحسن صحة العظام

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول - قالت دراسة كبيرة إن مكملات فيتامين (د) لا تساعد في تحسين كثافة العظام ولا تمنع الكسور لدى البالغين.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه لطالما ارتبط فيتامين (د) بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض، مثل هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى الحفاظ على قوة العظام عبر مساعدة الجسم في امتصاص الكالسيوم، وهذا يفسر سبب استخدام الكثيرين له خلال شهور الشتاء القارس.



وتنصح الدراسة خبراء الصحة بوقف توصية معظم المرضى بتناول تلك المكملات.



وقال قائد الفريق الذي اجري الدراسة إنه لا توجد "مبررات كافية" لفعل ذلك عندما يتعلق الأمر بصحة العظام.



وأشار قائد الدراسة الدكتور مارك بولاند، الأستاذ المساعد بجامعة أوكلاند في نيوزيلندا، الى أن التحاليل وجدت أن فيتامين (د) لا يمنع الكسور ولا يحسن كثافة العظام، سواء تم تناوله بجرعات كبيرة أو قليلة.



وتضاف تلك النتائج إلى أبحاث سابقة ترجح أن مكملات فيتامين (د) لا تمنع الأمراض لدى الغالبية.



وحللت الدراسة المنشورة بمجلة "ذا لانست" المتخصصة في طب الغدد الصماء، بيانات 81 تجربة عشوائية تشمل أكثر من 53 ألف شخص، ودرست ما إذا كان المكمل ساعد في الكسور وكثافة العظام، وتضمنت معظم الدراسات النساء فوق 65 عاماً.



وخلص فريق الدراسة إلى أن فيتامين (د) لا يمنع الكسور أو له تأثير فعلي على كثافة العظام، وبالتالي لا توجد مبررات كافية لتناوله من أجل "الحفاظ على صحة العضلات والعظام أو تحسينها".



وقالت الدراسة انه لا توجد حاجة لمزيد من التجارب لاستكشاف الأمر.



وخلصت الدراسة ايضا إلى أن المكملات مفيدة في منع حالات نادرة مثل الكساح ولين العظام لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر، والتي يمكن أن تحدث نتيجة عدم التعرض لضوء الشمس لفترة طويلة.



ورجح بولاند أن الأطباء وخبراء الصحة حاليا يوصون المرضى من كبار السن بتناول الفيتامين كوسيلة لمنع هشاشة العظام، منوها ان الإرشادات السريرية يجب أن تتغير لتعكس تلك النتائج.



