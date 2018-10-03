هل يدمر الضوء الأزرق خلايا عينيك؟

انسامد - 3 اكتوبر - تشرين الاول - خلال النهار يمكن أن تكون الأطوال الموجية الزرقاء مفيدة، حيث تلعب دورًا مهمًا في ضبط الإيقاع اليومي مما يؤثر على التركيز والمزاج.



لكننا لم نخلق لنتعرض له بقدر ما نتعرض له الآن، حيث أنه بالإضافة إلى الضوء الأزرق الوافر في ضوء الشمس فإن معظم الضوء الذي نتعرض له عبر الأجهزة الرقمية هو أيضا أزرق.



تشير الأدلة المتزايدة إلى أن الضوء الأزرق له تأثير سيء، حيث أنه: في الليل، يمكن للضوء الأزرق أن يوقف إفراز الميلاتونين ويسبب خلل في إيقاعاتنا اليومية.أظهرت الدراسات الحديثة أن التعرض الممتد للضوء الأزرق يمكن أن يدمر شبكية العين، على الرغم من أن كيفية حدوث ذلك لم يكن واضحا.



اكتشف الباحثون أن تعرض خلايا هيلا (التي تم استخدامها كبديل لخلايا المستقبلات الضوئية) للضوء الأزرق في وجود الريتينال يؤدي إلى تشويه بروتين مهم في غشاء الخلية، مما زاد من الأضرار التأكسدية و مستويات الكالسيوم في الخلايا.



تشير النتائج أنه عند تسليط الضوء الأزرق على الريتينال، فإن خلايا الشبكية تقضي على الخلايا المستقبلة للضوء حيث يذوب جزيء الاشارة على الغشاء.



يشير الباحثون إلى أن التدمر التدريجي لخلايا كشف الضوء في العين بسبب التعرض الطويل للضوء الأزرق يمكن أن يساهم في التنكس البقعي المرتبط بالعمر، و هو السبب الرئيسي للعمى.



من خلال معرفة المزيد عن آليات العمى بحثًا عن طريقة لاعتراض التفاعلات السامة الناتجة عن الجمع بين الضوء الأزرق و الريتينال، يأمل الباحثون في إيجاد طريقة لحماية رؤية الأطفال الذين ينشأون في عالم عالي التقنية.



