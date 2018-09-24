دراسة: تناول الاطعمة الصحية يقلل من خطر الاصابة بالسرطان

أنسامد - 24 سبتمبر/ أيلول/ - كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الصحية وتجنب المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الغذاء الغني بالملح والسكر والدهون، أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 11%، مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبات صحية.



واستخدمت الدراسة التي شملت حوالي نصف مليون شخص نظام الغذاء الرائد في بريطانيا "الضوء المروري"، الذي يجعل من السهل على المستهلكين معرفة ما إذا كانت الأطعمة صحية أم لا.



وشملت أنواع الأطعمة غير الصحية، الكعك والبسكويت والحلويات وكاتشب الطماطم واللحوم الحمراء والجاهزة.



ووجدت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام الصحي، كانت لديهم فرصة أقل للإصابة بالسرطان، في حين أن أولئك الذين تناولوا الغذاء عالي الدهون والسكر والملح، لديهم خطر أعلى للإصابة.



كما وجد الباحثون أن معدلات الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي العلوي والمعدة، كانت أعلى نسبيا.



ويعد الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، في حين كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي والكبد.



وقالت الباحثة ميلاني ديساساو، من المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الطبية والصحية (INSERM)، إن النتائج أظهرت أن نظام "الضوء المروري" كان "ذا صلة" بالصحة العامة لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة لمنع السرطان وغيره من الأمراض.



وحلل الباحثون الخيارات الغذائية للاشخاص الذين شملتهم الدراسة والبالغ عددهم 471 ألفا و495 شخصا بالغا، من بينهم 74 ألفا من المملكة المتحدة في أكسفورد وكامبريدج.



وقال الباحثون إن المشاركين في كامبريدج، وكذلك في فرنسا وألمانيا، كانوا أكثر عرضة لاتخاذ خيارات سيئة من الطعام. في حين أن أولئك الذين كانوا في أكسفورد، والذين ضموا أعدادا أكبر من النباتيين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعيشون في اليونان وإيطاليا وإسبانيا والنرويج، كانوا أكثر اهتماما بالصحة.



وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك منتجات غذائية منخفضة الجودة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.



