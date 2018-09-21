دراسة: الاكتئاب يسبب التهاب المفاصل

أنسامد - 21 سبتمبر/ أيلول/ - كشفت دراسة حديثة أنه كلما اشتدت حالة الاكتئاب لدى المريض، زاد احتمال إصابته بالتهاب المفاصل.



وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التهاب المفاصل أكثر شيوعا بين مرضى الاكتئاب عن أولئك الذين لا يعانون من اضطراب المزاج، مما يوحي بأن الاكتئاب قد يكون عاملا خطرا للإصابة بالتهاب المفاصل أيضا. ونظر العلماء في انتشار التهاب المفاصل بين ٤٧٨٢ مريضا فوق ٥٠ عاما، بعضهم لا يعاني من الاكتئاب وبعضهم لديه اكتئاب بدرجة خفيفة، وآخرون تتراوح درجة الاكتئاب لديهم بين متوسط ​​وشديد، ووجدوا أنه مع تفاقم أعراض الاكتئاب، زادت نسبة الإصابة بالتهاب المفاصل. ووفقا للدراسة، كان التهاب المفاصل شائعا بنسبة 55% لدى المصابين باكتئاب خفيف مقارنة بمن لا يعانون من الاكتئاب. وارتفع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل لدى أولئك الذين يعانون من الاكتئاب المعتدل، إلى 62.9%، بينما كانت النسبة 67.8% لدى المصابين بالاكتئاب الحاد، ما يوحي بأن الاكتئاب قد يكون عامل خطر للإصابة بالتهاب المفاصل.



وكتب معدو الدراسة أن "النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي للألم المزمن، يفسر العوامل الفيزيائية والنفسية (مثل أعراض الاكتئاب) لالتهاب المفاصل التي غالبا ما تتفاعل وتتأثر سلبيا مع بعضها ما يؤدي إلى تفاقم النتائج الصحية".



