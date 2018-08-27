فحص شبكية العين يكشف الإصابة بالزهايمر

أنسامد - 27 أغسطس / آب / - كشفت دراسة حديثة نشرتها دورية جاما المعنية بطب العيون أنه قد يصبح من الممكن في المستقبل القريب التنبؤ بمرض الزهايمر في مراحل مبكرة، وذلك بالاعتماد على فحص بسيط للعيون.



واكتشف الباحثون أنه باستخدام تقنيات بسيطة تشبه تلك الموجودة في عيادات أطباء العيون قد يتمكنون من الكشف عن أعراض مبكرة لمرض الزهايمر عند المسنين، الذين لم يظهر لديهم الزهايمر بشكل واضح بعد.



ويقول طبيب العيون في قسم العلوم البصرية في جامعة واشنطن وأحد المشاركين في الدراسة، بليس أوبريم، إن هناك احتمالاً كبيراً بأن تصبح تلك التقنية أداة فحص تساعد على تحديد الأشخاص الذين عليهم الخضوع لفحوصات أكثر لتأكيد إصابتهم بالزهايمر قبل ظهور الأعراض السريرية. ويمكن أن يحدث ضرر وتلف كبير في الدماغ قبل سنوات من ظهور أي عرض واضح ومميز للزهايمر، مثل فقدان الذاكرة وتراجع الإدراك. لكن دراسات سابقة أظهرت أن المرضى الذيت تُوفوا إثر إصابتهم بمرض الزهايمر أظهروا علامات لترقق مركز شبكية العين، بالإضافة إلى تدهور العصب البصري لديهم. أما الدراسة الجديدة فقد استخدمت تقنيات غير جراحية تسمى تقنية تصوير الأوعية الدموية بالتوافق البصري، حيث تم فحص 30 مشاركاً في منتصف السبعينيات من عمرهم لم يظهر على أي منهم أعراض الزهايمر.



